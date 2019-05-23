الصين: يتعين على #أمريكا تصحيح تصرفات خاطئة لمواصلة محادثات التجارة

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 11:34 23/05/2019 حدث بتاريخ: 11:34 23/05/2019

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح تصرفاتها الخاطئة إذا كانت ترغب في مواصلة المفاوضات مع الصين لإنهاء حرب رسوم تجارية مضرة مضيفة أن المحادثات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إفادة أسبوعية في بكين إن الولايات المتحدة صعدت النزاعات التجارية بقوة، وعززت فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي مضيفا أن بكين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية.