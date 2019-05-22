بيلوسي: ترامب قد يكون ارتكب ما يبرّر إقالته

أخبار الكويت

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 21:36 22/05/2019 حدث بتاريخ: 21:36 22/05/2019

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء أنّ الرئيس الرئيس دونالد ترامب ربّما يكون ارتكب ما يبرّر إطلاق إجراءات لاقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونغرس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر للديموقراطيين في واشنطن "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأنّ الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستّر".

ويأتي تصريح الزعيمة الديموقراطية بعيد كلمة ألقاها ترامب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب في التحقيق الروسي.