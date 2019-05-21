ورثة ويتني هيوستن يعملون على ألبوم جديد وجولة بفضل تقنية هولوغرام

أخبار الكويت

ويتني هيوستن

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 17:59 21/05/2019 حدث بتاريخ: 15:05 21/05/2019

أبرم ورثة ويتني هيوستن اتفاقا لإحياء ذكرى المغنية الأميركية قد يفضي إلى صدور ألبوم فيه أغنيات لم تنشر سابقا وجولة تقوم على تقنية صور تجسيمية ثلاثية الأبعاد (هولوغرام).

وقد أعلنت شركة الإنتاج الموسيقي "برايمري وايف ميوزيك بابليشينغ" عن اتفاق الاثنين مع ورثة المغنية التي توفيت في العام 2012، استحصلت بموجبه على 50 % من محفوظاتها، بما في ذلك الحقوق المرتبطة بأغانيها وأفلامها والمنتجات المشتقة منها.

وتوفيت هيوستن التي تعد الفنانة الحائزة أكبر عدد من الجوائز في التاريخ عن 48 عاما إثر إدمان المخدرات. وفي خلال عشر سنوات، تحولت من معبودة الجماهير في الولايات المتحدة إلى نجمة تتصدر فضائحها أخبار المشاهير.

وقالت بات هيوستن قريبة المغنية والمشرفة عل تنفيذ وصيتها في بيان إن "هذه الشراكة ستساهم في الإشعاع الفني لإرث ويتني هيوستن".

وهي قالت في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، "قبل وفاته، كان اسمها مرتبطا بمسائل جدّ سلبية ولم يكن هناك مجال لتقديم الموسيقى. وقد تناسوا موهبتها وطغت مشاكلها الشخصية" على مسيرتها.

وهي أوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تنظيم جولة تتضمن صورا تجسيمية بالأبعاد الثلاثة لويتني هيوستن قد تليها اتفاقات حول منتجات مشتقة وربّما عرض في برودواي.

وقال لورنس ميستل مدير "برايمري وايف" المتخصصة في محفوظات المشاهير من أمثال بوب مارلي وسموكي روبنسون "ويتني هيوستن فنانة لا مثيل لها ولا يزال صوتها يرافق محبيها حتى اليوم في حياتهم اليومية".