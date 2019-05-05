نائب رئيس تركيا: نبحث مع روسيا الانتشار في منطقة تل رفعت السورية

أخبار الكويت

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 12:45 05/05/2019 حدث بتاريخ: 12:50 05/05/2019

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم الأحد إن مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين في منطقة تل رفعت الحدودية السورية وذلك بعد يوم من تبادل للنيران عبر الحدود من المنطقة أسفر عن مقتل جندي تركي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين للمسلحين الأكراد يوم السبت مضيفا أن الجيش رد على الهجومين.

وقال أوقطاي في مقابلة مع قناة (كانال 7) التلفزيونية ”الاتفاق هو أن نتوقف هناك (في تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فإن الأمر قد يأخذ شكلا مختلفا. ونناقش هذا مع روسيا“. وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمليات على طول حدودها لحين القضاء على التهديدات.