ناصر الصباح: نهنئ عمال العالم بصفة عامة والكويت بصفة خاصة بيومهم العالمي

أخبار الكويت

وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 19:06 01/05/2019 حدث بتاريخ: 19:06 01/05/2019

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي وأعضاء الإتحاد وكافة العمال الكويتيين بصفة خاصة وعمال العالم بصفة عامة بمناسبة الإحتفال بيوم العمال العالمي.

وقال في بيان صحفي "نقدر قيمة العمل في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات ايماناً بأن العمل هو السبيل الوحيد لتقدم الوطن وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المخلصين".

وتمنى للجميع التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.