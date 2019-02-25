ميدفيديف يبحث في لوكسمبورج قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات

أخبار الكويت

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 19:11 25/02/2019 حدث بتاريخ: 17:27 25/02/2019

يعتزم رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف التوجه إلى لوكسمبورج مطلع آذار/مارس المقبل.

وأعلن الرئيس الروسي السابق على تويتر اليوم الاثنين أنه سيبحث في لوكسمبورج قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات المتبادلة.

وحسب ما تردد، فإن ميدفيديف سيلتقي في الخامس من الشهر المقبل رئيس وزراء لوكسمبورج زافير بيتل والدوق الأكبر هنري.

ويرأس ميدفيديف حكومة بلاده منذ عام 2012، وكان قد شغل قبل ذلك التاريخ منصب رئيس روسيا لمدة أربعة أعوام، ويعد ميدفيديف من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.