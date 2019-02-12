الكرملين: لا محادثات لإنشاء تحالف جديد بين روسيا وأوبك

أخبار الكويت

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 13:01 12/02/2019 حدث بتاريخ: 13:12 12/02/2019

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا توجد محادثات كبيرة حاليا لإنشاء تحالف جديد بين روسيا وأوبك

كان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال في ديسمبر كانون الأول إن من المستبعد أن تقيم أوبك ومنتجو النفط الآخرون هيكلا مشتركا بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية التي سيفرزها، فضلا عن خطر فرض عقوبات أمريكية بدعوى الاحتكار.

ونشرت رويترز أمس الاثنين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها صاغوا وثيقة لإقامة تحالف جديد لكنهم تحاشوا بحرص ذكر قضايا حساسة مثل أسعار النفط.