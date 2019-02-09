كندا: الحكم بالسجن المؤبد على مهاجم قتل ستة مصلين في مسجد بكيبيك

أخبار الكويت

منفذ الهجوم على مسجد بكيبيك فبراير 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 13:09 09/02/2019 حدث بتاريخ: 13:10 09/02/2019

قضت محكمة بالسجن المؤبد على كندي قتل ستة من المصلين في إطلاق نار بمسجد بمدينة كيبيك سيتي في 2017، وقال القاضي إنه سيكون من حقه الحصول على إفراج مشروط بعد أن يقضى 40 سنة في السجن.

واعترف ألكسندر بيسونيتي (29 عاما) بأنه مذنب العام الماضي في ستة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وستة اتهامات بالشروع في القتل في هذا الهجوم.

وقال القاضي إن الحكم بالسجن مدى الحياة مع الحق في الحصول على إطلاق مشروط بعد قضاء ما بين 35 و42 سنة في السجن ملائم ورفض طلبات من الادعاء بفرض أشد حكم يصدر منذ أن ألغت كندا ع

وفي نهاية الأمر قال القاضي إنه لن يكون من حق بيسونيتي الحصول على إفراج مشروط إلا بعد أن يقضى 40 سنة من الحكم الصادر ضده.

وأثار الحادث الذي وقع في يناير كانون الثاني 2017 وندد به رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بوصفه هجوما إرهابيا نقاشا بشأن طريقة معاملة الوافدين الجدد في وقت كان يجري فيه اختبار الكنديين من خلال تزايد عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة إلى إقليم كيبيك.

وقال القاضي إن تصرفات بيسونيتي في اقتحام المسجد في ختام الصلاة وإطلاق النار على المصلين ليست عملا إرهابيا ولكن دفع إليها الحكم المسبق ولاسيما تجاه المهاجرين المسلمين. وتابع القاضي إن مشكلات بيسونيتي العقلية ومن بينها سيطرة فكرة الانتحار عليه لعبت دورا في الحادث وأثرت على حكمه.