باريس تسحب لقب "مواطنة شرف" من الزعيمة البورمية اونغ سان تشي

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الزعيمة البورمية اونغ سان تشي

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 20:00 30/11/2018 حدث بتاريخ: 20:05 30/11/2018

قررت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو سحب لقب "مواطنة الشرف" من الزعيمة البورمية اونغ سان تشي في بادرة "لا سابق لها" احتجاجا على صمتها عن العنف حيال اقلية الروهينغا، بحسب ما أعلنت متحدثة الجمعة.

وأوضح المصدر أنه "بالنظر الى الانتهاكات المتعددة لحقوق الانسان التي لوحظت في بورما والعنف والاضطهاد الذي ارتكبته قوات الامن البورمية ضد أقلية الروهينغا ووصفته الامم المتحدة بالابادة، فان رئيسة بلدية باريس ستقترح سحب لقب مواطنة الشرف التي منحت عام 2004 لاونغ سان تشي".

وسيصبح الاجراء رسميا في الاجتماع المقبل لمجلس باريس الذي يبدا في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.

وقال باتريك كلوغمان مساعد رئيسة البلدية المكلف العلاقات الدولية "انها بادرة ذات رمزية شديدة، غير مسبوقة في تاريخ مواطنية الشرف بمدينة باريس" مبديا اسفه ازاء "الصمت غير المفهوم ولا يمكن التسامح معه" للزعيمة البورمية.

وكانت عمدة باريس وجهت في نهاية 2017 رسالة للزعيمة البورمية "تعبر عن القلق وتدعوها لاحترام حقوق اقلية الروهينغا. وبقيت الرسالة دون رد"، بحسب البلدية.

ولم يسبق للزعيمة البورمية ان نددت باعمال العنف والاضطهاد بحق الروهينغا.

وكانت منظمة العفو الدولية سحبت منها جائزة منحتها اياها عام 2009.

كما سحبت كندا وعدة مدن بريطانية منها لقب مواطنة شرف.