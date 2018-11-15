أخبار الكويت

كلب "وفي" ينتظر لشهور عودة صاحبته الميتة

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 20:07 15/11/2018 حدث بتاريخ: 20:07 15/11/2018

في حادثة لمست قلوب ملايين الأشخاص في الصين وخارجها، ذكرت تقارير صحفية أن كلباً وفياً ينتظر منذ ثلاثة أشهر في نفس المكان، الذي توفيت فيه مالكته إثر حادثة سير قبل مدة على أمل عودتها مجددا.

كثيراً ما يتم الربط بين الكلب والوفاء، إذ تكثر الأحاديث والقصص عن درجة الإخلاص الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحيوان، والذي يُعد لدى بعض الناس ليس فقط مجرد حيوان يضطلع غالباً بمهمة حراسة البيت بل أيضاً صديقاً مُفضلاً.

وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين منذ أسابيع قصة كلب، أصر على الوفاء إلى صاحبته، التي فارقت الحياة في حادثة سير.

وفي هذا الشأن، أشار موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن كلباً وفياً في شمال الصين لمس قلوب ملايين الأشخاص، لأنه ينتظر مالكته قرابة ثلاثة أشهر في المكان الذي توفيت فيه، وأضاف الموقع البريطاني أن الكلب ينتظر بصبر منذ الـ 21 من أغسطس/آب 2018 على أمل عودة مالكته الميتة.

ونقل موقع "نيوز شينا" عن سائق تاكسي قوله "إنه هنا منذ قرابة ثلاثة أشهر، إذ يأتي الكلب دائما هنا سواء كان هناك مطر أو أشعة شمس. إن الأمر مؤثر للغاية"، وأضاف أن السكان المحليين حاولوا مساعدة الكلب وتقديم الطعام له، بيد أنه يخاف من الغرباء ويفر بعيداً في كل مرة يقترب إليه شخص ما، ويعود الكلب في وقت لاحق إلى نفس المكان، واختتم سائق التاكسي حديثه قائلاً "إن الكلب كان تربطه على ما يبدو علاقة قوية بصاحبته الميتة".

وأفاد موقع صحيفة "ذي فيلت" الألمانية أن فيديو للكلب وهو ينتظر قدوم مالكته حصد ملايين المشاهدات في الصين، وأضاف أن التفاعل مع تصرف الكلب، الذي وصف بـ"الوفي" كان كبيراً للغاية. فقد كتب شخص يقول "لقد أثر فيا كثيراً. لا بد لي من البكاء"، فيما أضاف آخر "حزين حقاً.

لكن يصدق فيه قولة أن الكلب هو أفضل صديق للإنسان".