أخبار الكويت

"ذي غرينش" يسرق صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 13:24 12/11/2018 حدث بتاريخ: 13:24 12/11/2018

تصدر فيلم "ذي غرينش" إيرادات شباك التذاكر في الأسبوع الأول لعرضه في صالات السينما الأميركية الشمالية بعدما حصد 66 مليون دولار على ما أظهرت أرقام موقتة لشركة "إكزيبتر ريليشنز" المتخصصة.

وقد أعار الممثل بينيديكت كمبرباتش للكائن الأخضر الفظ الذي ابتكره تيودور سوس غيسل (دكتور سوس) في كتابه للأطفال "هاو ذي غرينش ستول كريسماس)، صوته.

واحتل المركز الثاني فيلم "بوهيميان رابسودي" متصدر الأسبوع الماضي. ونال هذا العمل الذي يروي سيرة فريدي مركوري وفرقته "كوين"، إيرادات قدرها 31 مليون دولار (100 مليون في أسبوعين).

وأعقبه في المرتبة الثالثة عمل جديد هو فيلم الرعب "أوفرلورد" الذي يروي اكتشاف مظليين أميركيين في فرنسا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية مختبرا تجري فيه تجارب مخيفة. ونال هذا الفيلم في أسبوعه الأول إيرادات قدرها 10 ملايين دولار.

أما المركز الرابع فكان لفيلم "ذي ناتكراكر أند ذي فور ريلمز" من إنتاج "ديزني" الذي حصد عائدات بقيمة 9,5 ملايين دولار (35 مليونا في أسبوعين).

وحل خامسا فيلم "ذي غيرل إن ذي سبايدرز ويب" مع كلير فوي التي تجسد دور ليزبيث سلاندر في هذا الفيلم الجديد من عالم "ميلينيوم". ونال الفيلم 8 ملايين دولار في الأسبوع الأول لعرضه.

وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6- "ايه ستار إز بورن" مع ثمانية ملايين دولار في الأسبوع السادس للعرض (178 مليونا في المجموع).

7- "نوباديز فول" مع 6,5 ملايين دولار في الأسبوع الثاني للعرض (24 مليونا في المجموع).

8- "فينوم" مع 4,8 ملايين دولار (206 ملايين دولار في ستة أسابيع).

9- "هالوين" مع 3,8 ملايين دولار (157 مليونا في أربعة أسابيع).

10 - "ذي هايت يو غيف" مع مليوني دولار (26,7 مليونا في ستة أسابيع).