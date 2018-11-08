ديشان يعيد استدعاء مارسيال الى المنتخب الفرنسي

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 19:32 08/11/2018 حدث بتاريخ: 19:32 08/11/2018

كافأ مدرب منتخب فرنسا بطلة العالم لكرة القدم ديدييه ديشان مهاجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال بإعادة استدعائه الخميس الى تشكيلة المنتخب.

وقدم مارسيال في الفترة الماضية أداء لافتا مع فريقه، فسجل خمسة أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستدعى ديشان مارسيال لخوض مباراتين مع منتخب بلاده أمام مضيفته هولندا في دوري الأمم الأوروبية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في روتردام، ولمباراة ودية ضد الأوروغواي بعد أربعة ايام في ستاد دو فرانس بضاحية سان دوني الباريسية.

وغاب مارسيال (22 عاما) عن تشكيلة فرنسا التي أحرزت لقب كأس العالم في روسيا بفوزها على كرواتيا في المباراة النهائية 4-2 على ملعب لوجنيكي. وخاض مارسيال 18 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، آخرها ودية ضد روسيا في آذار/مارس الماضي.

وقال ديشان عن مارسيال "هو لاعب شاب، وآمل في أنه يكتسب نضجا معينا"، مضيفا "هو في صفوف المنتخب الفرنسي منذ فترة، ومر بأوقات جيدة وأخرى صعبة، وهذا يصلح أيضا على أدائه مع النادي".

وتابع "ما يحققه في مانشستر (هذه الفترة) هو أقرب الى ما يقدر على القيام به، في ما يتعلق بالانخراط والفاعلية".

الى ذلك، استدعى ديشان قلب دفاع ريال مدريد الإسباني رافايل فاران الغائب في الفترة الماضية بسبب الإصابة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يعود الى التمارين مع النادي الملكي الإسباني "في نهاية الأسبوع".

كذلك شهدت التشكيلة عودة ظهير مانشستر سيتي الإنكليزي بنجامان مندي، وقائد ليون نبيل فقير ومدافع مرسيليا عادل رامي، بينما غاب صانع ألعاب مرسيليا ديميتري باييت ولاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني توما ليمار ولوكاس هرنانديز (الأخيران بداعي الإصابة).

وتكفي نقطة التعادل من المباراة أمام هولندا لتأهل فرنسا للدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية المستحدثة، والذي يقام في حزيران/يونيو.

أما الخسارة فستعطي الفائزة هولندا فرصة لإحياء أملها لانتزاع بطاقة التأهل الخاصة بالمجموعة في المباراة أمام مضيفتها ألمانيا في 19 منه.

في ما يأتي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام هوتسبر الانكليزي)، ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، ستيف مانداندا (مرسيليا)

- للدفاع: لوكاس دينيي (ايفرتون الإنكليزي)، بريسنل كيمبمبي (باريس سان جرمان)، بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني)، رافايل فاران (ريال مدريد الاسباني)، جبريل سيديبيه (موناكو)، بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مامادو ساكو (كريستال بالاس الإنكليزي)، عادل رامي (مرسيليا)

- للوسط: بول بوغبا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، نغولو كانتي (تشلسي الانكليزي)، بليز ماتويدي (يوفنتوس الايطالي)، ستيفن نزونزي (روما الإيطالي)، تانغي ندومبيليه (ليون)

- للهجوم: أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أوليفييه جيرو (تشلسي الانكليزي)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، عثمان دمبيلي (برشلونة الاسباني)، نبيل فقير (ليون)، فلوريان توفان (مرسيليا).