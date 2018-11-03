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تركيا تتوقع أن تعرف يوم الاثنين إن كانت معفاة من العقوبات على إيران
قال وزير التجارة التركي روهصار بكجان يوم السبت إن تركيا تلقت مؤشرات أولية على أنها ستكون من الدول الثماني التي ستحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية على إيران لكنها تنتظر توضيحا يوم الاثنين.
وتعتمد تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، بشدة على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وجارتها إيران هي أحد مصادرها الرئيسية للنفط بسبب قربها وجودة خامها وفروق الأسعار.
وقال بكجان للصحفيين في أنقرة ”المعلومات الأولية الواردة هي أن تركيا ستكون من بين ثماني دول معفاة. لكننا لسنا متأكدين بعد. سيتضح الأمر يوم الاثنين“.
وقال مصدر بقطاع النفط الشهر الماضي إن تركيا بذلت بالفعل جهودا لخفض مشترياتها قبيل العقوبات الأمريكية، لكنها ستفضل مواصلة استيراد قدر من النفط الإيراني.