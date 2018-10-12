طائرة هندية تصدم جدارا في المطار لدى إقلاعها وتواصل رحلتها

أخبار الكويت

جانب من الضرر الذي لحق بجسم الطائرة جراء الحادث

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 19:08 12/10/2018 حدث بتاريخ: 19:08 12/10/2018

أعلنت شركة الطيران الهندية الجمعة أنها أوقفت طيّارَين عن العمل صدمت طائرتهما جدارا في المطار لدى الإقلاع فواصلا الرحلة كأن شيئا لم يكن، ومعهما 136 راكبا.

وأقلعت هذه الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" من مدينة تريشي في ولاية تاميل نادو جنوب الهند متّجهة إلى دبي، بحسب ما جاء في بيان لشركة الطيران الهندية.

وأُبلغ الطيّار بما جرى وبأن جسم الطائرة تضرّر من الأسفل، لكنه قرّر مواصلة الجزء الأول من الرحلة الممتد على أربع ساعات، على اعتبار أن أجهزته في القمرة لا تشير إلى وجود أي خلل.

وقد بلغت الطائرة مطار بومباي ونقل الركاب إلى طائرة أخرى طارت بهم إلى دبي، فصار البعض منهم يصوّرون الطائرة المتضررة وينشرون الصور على مواقع التواصل.

وقالت شركة الطيران الهندية إنها أوقفت الطيارَين عن العمل إلى حين جلاء نتائج التحقيقات.