رونالدو ينفي الإتهامات الموجهة إليه ويعتبر الإغتصاب "جريمة مشينة"

أخبار الكويت

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 19:07 03/10/2018 حدث بتاريخ: 19:07 03/10/2018

نفى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأربعاء الاتهامات الموجهة إليه من امرأة أميركية بالاعتداء جنسيا عليها في الولايات المتحدة عام 2009، معتبرا أن الاغتصاب "جريمة مشينة".

وأورد أفضل لاعب في العالم خمس مرات عبر حسابه على "تويتر"، "أنفي بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إلي".

وأضاف "الاغتصاب هو جريمة مشينة وتناقض كل ما أؤمن به. بقدر ما قد أكون تواقا الى تبرئة اسمي، أرفض تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون الى الترويج لأنفسهم على حسابي".

وتابع "ضميري المرتاح سيتيح لي تاليا الانتظار بطمأنينة، نتائج أي تحقيق وكل التحقيقات".

ويأتي ذلك قبل ساعات من عقد محامي الأميركية كاثرين مايورغا (34 عاما) لمؤتمر صحافي في مدينة لاس فيغاس الأميركية، فجر الخميس بتوقيت غرينيتش.

وتقدمت مايورغا قبل نحو شهر بدعوى بحق لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، تتهمه فيها باغتصابها في 13 حزيران/يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيغاس، وأنه دفع لها مبلغ 375 ألف دولار أميركي لتوقيع اتفاق تتعهد من خلاله بعدم الحديث عما جرى.

وقررت عارضة الأزياء السابقة الخروج عن صمتها الطويل بحديث وتقرير مطول نشرته مجلة "در شبيغل" الألمانية الأسبوع الماضي، كشفت خلاله ما جرى بينها وبين اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

وقال أحد محققي شرطة لاس فيغاس لفرانس برس هذا الأسبوع أن الشرطة استمعت عام 2009 لمايورغا التي أفادت عن تعرضها لـ "اعتداء جنسي"، من دون كشف اسم المعتدي، ما لم يتح التوسع في القضية.

وأضاف "لكن قبل نحو شهر، أعيد فتح الملف".

وفي الدعوى التي تقدمت بها، تسرد مايورغا تفاصيل ما تقول أنه جرى بينها وبين رونالدو بعد لقائهما مساء 12 حزيران/يونيو 2009 في ملهى "راين" في فندق بالمز في لاس فيغاس.

وأشارت المدعية الى أن رونالدو دعاها وأشخاص آخرين لاستكمال الأمسية في جناحه المطل على أجزاء كبيرة من المدينة التي تعرف بأماكن السهر والكازينوهات. وخلال تواجدهم في الجناح، دعاهم رونالدو الى التمتع بحوض الاستحمام الساخن ("جاكوزي") على الشرفة.

وامتنعت مايورغا بداية متذرعة بأن ملابسها غير مناسبة للحوض، قبل أن يعرض عليها رونالدو تقديم ملابس. وأوضحت المدعية أنه أثناء تواجدها في الحمام لتبديل ملابسها، تبعها رونالدو طالبا منها أداء الجنس الفموي. ولدى امتناعها، قام بدفعها الى غرفة النوم واغتصابها.