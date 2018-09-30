بيع لوحة للفنان الصيني تشاو وو كي بمبلغ 65 مليون دولار في هونغ كونغ

أخبار الكويت

دار "سوذبيز" للمزادات

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 16:32 30/09/2018 حدث بتاريخ: 16:44 30/09/2018

بيعت لوحة تجريدية للفنان الصيني تشاو وو كي في مزاد علني في هونغ كونغ الأحد مقابل 65 مليون دولار، وهو رقم قياسي عالمي لهذا الفنان ذي الشهرة الواسعة، بحسب ما أعلنت دار "سوذبيز".

وتحمل اللوحة اسم "حزيران/يونيو-تشرين الأول/أكتوبر 1985"، وقد طلب رسمها المهندس الأميركي الشهير أي.أم. بي ذو الأصول الصينية.

وكان الفنان والمهندس ابني عائلتين ثريّتين قبل أن يقوم النظام الشيوعي في بلدهما عام 1949.

وقد تعارفا في باريس في العام 1952 ونشأت بينهما صداقة طويلة.

وحاز الرسام الجنسية الفرنسية في الستينيات.

ويعود الرقم القياسي السابق لأعماله إلى العام الماضي حين بيعت لوحة له بمبلغ 26 مليون دولار في مزاد نظّمته دار "كريستيز".

ولد تشاو وو كي في الصين عام 1920، وانتقل في العام 1948 للعيش في باريس، وتوفي عام 2013.

ويسجّل الأثرياء الآسيويون نشاطا كبيرا في المزادات في هونغ كونغ في السنوات الماضية، مقبلين على اقتناء الماس واللوحات وقطع الخزف القديمة، ومسجّلين أرقاما قياسية في الأثمان المدفوعة.