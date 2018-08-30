النائب الأول ووزير الدفاع الكويتي يوجه باتخاذ إجراءات فورية تجاه واقعة وفاة الطالبين

أخبار الكويت

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 23:16 30/08/2018 حدث بتاريخ: 23:16 30/08/2018

وجه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه واقعتي الوفاة بكل شفافية وحيادية، مؤكدًا اهتمامه الشخصي وطلب اطلاعه على ما سيتم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن.

ونقل حساب رئاسة الأركان عبر «تويتر» عن النائب الأول توجيهه بوقف المحالين إلى التحقيق من المسؤولين ذوي الصلة عن العمل حتى انتهاء كافة إجراءاته واعتماد النتيجة النهائية له.



ومن جهته أصدر رئيس الأركان الفريق محمد الخضر أمرا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من المختصين في وزارتي الدفاع والصحة للوقوف على أسباب الواقعة، مبينا بأن الموضوع سيتبعه محاسبة المتسبب في حال أثبتت التحقيقات وجود أي خطأ أو تقصير.



كما أكد حرصه على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها وعلى حرص القيادة العسكرية على تحمل مسؤولياتها.



واختتم معالي وزير الدفاع بتوجيه أوامره لكافة القيادات العسكرية بالحرص على وحداتهم ومنتسبيها، لا سيما الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية وكذلك المعسكرات الخاصة بالخدمة الوطنية العسكرية وبما يكفل توفير أعلى درجات الرعاية والمتابعة الحثيثة لمتطلباتهم.