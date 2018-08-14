وكالة: العاهل السعودي يستقبل الرئيس المصري في نيوم

أخبار الكويت

العاهل السعودي الملك سلمان يصافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية في الظهران يوم 15 ابريل 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 20:30 14/08/2018 حدث بتاريخ: 20:30 14/08/2018

قالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل يوم الثلاثاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيوم.

ونيوم منطقة اقتصادية ضخمة تتكلف 500 مليار دولار تعهد ولي العهد السعودي ببنائها من الصفر في منطقة نائية في البلاد.

وأضافت الوكالة الرسمية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شارك في اللقاء الذي جرى خلاله ”تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين“.

وقالت وسائل إعلام رسمية سعودية في 30 يوليو تموز إن الملك سلمان وصل لقضاء فترة راحة في نيوم.

كان الأمير محمد أعلن العام الماضي عن خطط لبناء مدينة على مساحة 26500 كيلومتر مربع تعتمد على التقنيات المتقدمة في إطار إصلاحات تهدف لخلق وظائف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الحريات للسعوديين.

ولم تعلن السلطات سوى عن تفاصيل قليلة منذ ذلك الحين. وبينما أعلنت بعض الشركات ومنها سوفت بنك اليابانية، عن استعدادها للاستثمار في نيوم، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشروعات كبيرة.

وقال مسؤول سعودي لرويترز في مارس آذار إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم.

وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه خلال زيارة قام بها الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.