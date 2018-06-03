الرئيس الفلبيني: اعتذر للكويت عن اللغة والتعابير القاسية التي استخدمتها

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 18:55 03/06/2018 حدث بتاريخ: 18:55 03/06/2018

اعتذر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، عن استخدامه عبارات «قاسية» بحق الكويت خلال الازمة الديبلوماسية التي نشبت بين البلدين واستمرت أشهرا على خلفية حقوق العمال الفيليبينيين في الدولة الخليجية.

وفي خطاب ألقاه في سيول أمام الجالية الفيليبينية في كوريا الجنوبية وتوجّه فيه مباشرة الى الكويت قال دوتيرتي «للمرة الاولى أود أن اقول انني كنت قاسيا في تعابيري، ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدّم اعتذاري».

وأضاف مخاطبا المسؤولين الكويتيين «أنا آسف على اللغة التي استخدمتها ولكنني راض جدا عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشاكل بلدي».

كما أعرب الرئيس الفيليبيني عن أمله في ان يزور الكويت قريباً لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد.

وقال دوتيرتي «أود ان أشكر الحكومة الكويتية على تفهّمها إيانا وحفاظها على ثقتها بنا وبالأخص على (استجابتها) لكل مطالبي».

واوضح ان مطالبه شملت منح العمال الفيليبينيين يوم راحة اسبوعيا وتمكينهم من الخلود للنوم سبع ساعات يوميا على الاقل اضافة الى السماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة والتي غالبا ما يصادرها أصحاب العمل.