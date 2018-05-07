الامم المتحدة تدعو السياسيين اللبنانيين الى "التصرف بمسؤولية" بعد الانتخابات

أخبار الكويت

المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 21:25 07/05/2018 حدث بتاريخ: 21:25 07/05/2018

دعت الامم المتحدة الاثنين السياسيين اللبنانيين الى "التصرف بمسؤولية لحماية استقرار" بلدهم بعد الانتخابات التي شهدت تحقيق حلفاء حزب الله اللبناني المدعوم من ايران مكاسب واسعة.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك "نأمل في ان تواصل جميع الاطراف السياسية التصرف بمسؤولية في الايام التي تلي الانتخابات لحماية استقرار لبنان بما في ذلك التشكيل السريع للحكومة".

واصبح من الواضح ان حزب الله سيعزز مكانته على الساحة السياسية اللبنانية بعد النكسة التي مني بها تيار المستقبل التابع لرئيس الوزراء سعد الحريري.

وتصنف واشنطن حزب الله الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح ويقاتل اسرائيل، على قائمة المنظمات الارهابية.

كما تتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خمسة من عناصر الحزب باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.