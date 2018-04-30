تعين ساجد جاويد وزيرا جديدا للداخلية في الحكومة البريطانية

أخبار الكويت

ساجد جاويد

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 13:44 30/04/2018 حدث بتاريخ: 13:44 30/04/2018

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين تعيين ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفا لآمبر راد التي استقالت الاحد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل اجهزتها مع مهاجرين من الكاريبي.

وقدمت راد (54 عاما) استقالتها بعد أن أقرت بانها "ضللت عن غير قصد" لجنة نيابية حول "اهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين".

وأعلنت رئاسة الحكومة في بيان تعيين جاويد الذي كان شغل سابقا منصب وزير المجتمعات البريطاني.

وتشكل استقالة راد التي تولت منصب ماي في 2016 ضربة قوية لرئيسة الحكومة التي تواجه في الثالث من ايار/مايو انتخابات محلية مهمة لحكومتها التي تعاني من الانقسام بسبب بريكست ولا تملك سوى غالبية ضئيلة في البرلمان.