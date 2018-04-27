ارتفاع نسبة الإصابة بالتوحّد يطرح مشكلة على مستوى الصحّة العامة في الولايات المتحدة

أخبار الكويت

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كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 21:38 27/04/2018 حدث بتاريخ: 21:38 27/04/2018

ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بالتوحّد في الولايات المتحدة من واحد على 68 في العام 2014 إلى واحد على 59، ما يشكّل أزمة ملحّة على مستوى الصحّة العامة، بحسب ما جاء في تقرير حكومي.

وبحسب السلطات الصحية الأميركية، ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب من 1,5 % إلى 1,7 %.

وقال الطبيب والتر زاهورودني الذي أجرى الدراسة في منطقة نيوجيزري إن الأرقام الأخيرة "مذهلة"، فقد كانت نسبة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب واحدا على خمسة آلاف في العام 1975، وهي آخذة في الارتفاع المستمر في السنوات الأخيرة، بوتيرة 150 % منذ العام 2000.

ولا يعرف العلماء بعد سبب هذا الارتفاع، لكن من العوامل المفترضة الميل للإنجاب بعد سن الثلاثين، أو إصابة الأم بمرض أثناء الحمل، أو الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

ويصيب التوحّد الذكور أكثر من الإناث بأربعة أضعاف.