الخطوط الكويتية: نبارك ترسية ممارسة ادارة وتشغيل مبنى الركاب الجديد على أحد أبرز المؤسسات العالمية

أخبار الكويت

الخطوط الجوية الكويتية

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 23:03 22/04/2018 حدث بتاريخ: 23:03 22/04/2018

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وجميع العاملين فيها بخالص التهنئة والتبريك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري ولرئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ومدير عام الطيران المدني المهندس يوسف الفوزان وكافة قيادات وموظفي الإدارة العامة للطيران المدني بمناسبة الاعلان اليوم الاحد عن ترسية ممارسة تشغيل وادارة مبنى الركاب الجديد (تي 4) في مطار الكويت الدولي على مؤسسة (انشن) العالمية للمطارات الكورية التي تعد أحد أبرزالمؤسسات العالمية لتشغيل المطارات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم على تقديم الشكر والتقدير للإدارة العامة للطيران المدني وعلى رأسها الشيخ سلمان الحمود للجهود المبذولة لتحقيق إنجاز المبنى رقم وإسناد إدارته لشركة عالمية ذات كفاءة عالية في إدارة المطارات وتخصيصه لتشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية مما سيساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة لركابها وتسهيل حركة السفر وتخفيف الضغط عن المبنى الحالي للمطار حيث يستوعب هذا المبنى رقم 4 نحو 4.5 مليون راكب سنويا مع توفر 1800 موقف للسيارات، مؤكدا استمرار الكويتية في نهجها على تقديم تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها عالمياً سائلا الله للكويت المزيد من الرفعة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.