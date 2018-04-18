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"ذا كوين اليزابيث 2" من سفينة الى فندق عائم في دبي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 20:33 18/04/2018 حدث بتاريخ: 20:37 18/04/2018

افتتح الاربعاء فندق فخم عائم على متن سفينة "ذا كوين اليزابيث 2" الشهيرة التي رست في دبي العام 2008، بهدف تعزيز السياحة في الامارة.

وقال المنظمون ان السفينة التي خضعت لتجديدات تجاوزت قيمتها المئة مليون دولار، لتحويلها الى فندق عائم، ستكون وجهة سياحية حديثة في المدينة.

وسيفتح الفندق العائم الذي يقع في ميناء راشد، أمام الزوار على مراحل، ويضم مرافق ترفيهية عدة.

وتشتهر دبي بفنادقها الفخمة والحديثة. ويقول المنظمون إن "ذا كوين اليزابيث 2"، السفينة التي بدأت مسيرتها العام 1969 وأنهتها العام 2008، ما زالت تحتفظ بالمرافق نفسها التي خضعت للتجديد فقط.

وقال عدنان علي العبار، المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة، إن "الفندق خلال الشهرين القادمين محجوز بالكامل"، موضحا ان هذا "يترجم أهمية هذه الباخرة في الماضي ونجاح دبي في القيام بتجديد الباخرة لتعيش لأجيال قادمة".

وشرح العبار لوكالة فرانس برس ان "الفارق الحقيقي هو أنك في فندق في دبي، في ميناء راشد في العام 2018، لكن الاحساس والتجربة والجو في الممرات والغرف والمسارح والسينما والمطاعم هو إحساس العام 1969، في الزمن الذي أبحرت فيه الباخرة".

وكانت السفينة التي أحيلت الى التقاعد بعد 39 عاما من الخدمة، أكملت 25 جولة حول العالم، وأتمت 1400 رحلة واستضافت 2,5 مليون راكب.