تسع دول تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن بشأن سوريا

أخبار الكويت

معالجة اطفال مصابين في مدينة دوما

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 22:00 08/04/2018 حدث بتاريخ: 22:01 08/04/2018

طلبت تسع دول من أصل أعضاء مجلس الأمن الـ15 وبدفع من فرنسا عقد اجتماع طارئ للمجلس الاثنين لبحث التقارير عن وقوع هجوم كيميائي السبت في دوما، آخر جيب تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية قرب دمشق، على ما افادت مصادر دبلوماسية الأحد.

وأوضحت المصادر أن طلب الاجتماع يحمل توقيع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والكويت والسويد وبولندا والبيرو وهولندا وساحل العاج.

ويعود لرئاسة مجلس الأمن التي تتولاها البيرو في نيسان/أبريل أن تؤكد رسميا عقد الاجتماع المقرر على ما يبدو في الساعة 19:00 ت غ.

واتهمت منظمة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل، وجيش الإسلام و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة" السبت في دوما، أوقع عشرات الضحايا.

ونفت الحكومة السورية وحليفتاها روسيا وإيران مسؤولية قوات النظام السوري، فيما ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"هجوم كيميائي متهور" متوعدا دمشق بـ"دفع ثمن باهظ".

من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن بلاده ستتحمل "مسؤولياتها كاملة" إثر التقارير حول الهجوم الكيميائي، بعدما هددت باريس مرارا بضرب أهداف عسكرية سورية في حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية في هذا البلد.