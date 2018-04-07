وكالة: سفير روسيا يطلب مقابلة وزير خارجية بريطانيا بشأن تسميم الجاسوس السابق

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السفير الروسي في بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو في مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن يوم الخامس من أبريل 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 16:45 07/04/2018 حدث بتاريخ: 16:08 07/04/2018

قالت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت إن السفارة الروسية في لندن أرسلت طلبا للقاء السفير الروسي ألكسندر ياكوفينكو مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لمناقشة التحقيق بشأن واقعة تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في مدينة سالزبري.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم السفارة قوله ”نأمل في رد بناء من الجانب البريطاني ونعول على هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن“.

وأكدت الخارجية البريطانية تلقيها لهذا الطلب.

وقالت متحدثة باسم الوزارة ”سنرد في الوقت المناسب“.