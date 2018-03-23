وفاة مؤسس "تويز آر أس" بعيد إشهار المجموعة إفلاسها

أخبار الكويت

تويز آر أس

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 0:38 24/03/2018 حدث بتاريخ: 21:59 23/03/2018

توفي مؤسس سلسلة متاجر الألعاب "تويز آر أس" تشارلز لازاروس عن 94 عاما بعد أسبوع من إشهار مجموعته إفلاسها، على ما أعلنت الأخيرة الخميس.

وقالت المجموعة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "عاشت +تويز آر أس+ أوقاتا صعبة خلال الأسابيع الماضية غير أن أيا منها لا يضاهي حزنا الإعلان الصادر اليوم عن وفاة مؤسسنا المحبوب شارل لازاروس".

وعزف شارل لازاروس منذ سنوات عدة عن إدارة المجموعة التي أنشأها في 1948. وبعدما كانت في البداية متجرا صغيرا، جعل لازاروس من "تويز آر أس" أحد أكبر الأسماء في قطاع الألعاب حول العالم.

وقال مايكل غولدستاين الذي خلفه على رأس المجموعة في تصريحات لمحطة "سي ان ان" الأميركية "لقد كان عراب الألعاب. كان يعرف الألعاب ويحبها ويحب الأطفال الذين يقصدون متاجره. وجهه كان يشرق لدى رؤيته الأطفال يلعبون".

وقد أعلنت "تويز آر أس" الأسبوع الماضي عزمها إقفال متاجرها المتبقية في الولايات المتحدة البالغ عددها 735 مع الاستغناء عن 33 ألف وظيفة.

وعاشت المجموعة مرحلة صعبة بعد عملية شراء حصص بالقروض في 2005 من جانب صندوق "باين كابيتال" و"كاي كاي ار". وهي فشلت في مجاراة المنافسة القوية لشركات التجارة الالكترونية مثل "امازون" والتكيف مع تغير عادات المستهلكين.

وأطلقت مجموعة "ام جي ايه انترتاينمنت" التي تسوق دمى "براتز" وألعاب "ليتل تايكس"، مع مستثمرين آخرين حملة للتمويل التشاركي بعدما قدمت بنفسها 200 مليون دولار للسماح لبعض متاجر المجموعة بالاستمرار في فتح أبوابها. غير أن المبلغ المطلوب يوازي أربعة أضعاف هذا الرقم ما سيتيح لها شراء بعض الأصول في إطار مسار الإفلاس.