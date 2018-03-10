الدوري الاسباني: ميسي يغيب عن مواجهة ملقة ل"أسباب شخصية"

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نجم برشلونة الاسباني الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى اتلتيكو مدريد

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 15:01 10/03/2018 حدث بتاريخ: 15:01 10/03/2018

اعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم ان نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي اضطر الى الانسحاب من المواجهة المقررة مساء امام ملقة في الدوري ل"أسباب شخصية"، في حين تطرقت وسائل الاعلام الاسبانية الى الولادة المنتظرة لابنه الثالث.

وكتب برشلونة في حسابه على تويتر: "تغيير في المجموعة المستدعاة لمباراة ملقة. انسحب ميسي الأسباب الشخصية وييري مينا سيحل مكانه".

ولم يوضح النادي السبب الحقيقي لهذا الغياب ولكن وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية، فان هذا الانسحاب مرتبط بالولادة المنتظرة لطفله الثالث من زوجته أنتونيلا روكوزو.

وكان الزوجان أعلنا في تشرين الاول/أكتوبر الماضي هذا الحدث السعيد. وفي وقت لاحق ، أوضحت أنتونيلا أن الامر يتعلق بثالث صبي بعد تياغو (5 سنوات) وماتيو (سنتان) وأنه سيتم تسميته تشيرو.

واحتفل ميسي وروكوزو (30 عاما لكل منهما) بزفافهما الصيف الماضي في مسقطهما مدينة روزاريو الأرجنتينية.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق 8 نقاط امام مطارده المباشر اتلتيكو مدريد قبل المرحلة الثامنة والعشرين، وتنتظره قمة ساخنة الاربعاء المقبل امام ضيفه تشلسي الانكليزي في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا (1-1 ذهابا في لندن).