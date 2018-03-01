بوتين يريد خفض معدل الفقر في روسيا الى النصف خلال ست سنوات

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 14:04 01/03/2018 حدث بتاريخ: 14:04 01/03/2018

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس انه يريد خفض معدل الفقر "غير المقبول" في روسيا الى النصف في السنوات الست المقبلة اي مدة الولاية التي يرتقب ان يفوز بها بدون اي مفاجآت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 آذار/مارس.

وقال بوتين في خطابه السنوي امام البرلمان والذي بثه التلفزيون بشكل مباشر "علينا ان نخفض خلال ست سنوات معدل الفقر الى النصف على الاقل".

وأكد بوتين ان عدد الاشخاص الذين يعانون من الفقر في روسيا تجاوز 42 مليون نسمة عام 2000 ليصل الى حوالى 20 مليون شخص حاليا.

وركز بوتين الذي قاد البلاد على مدى السنوات الـ18 الماضية في خطابه على المسائل الداخلية قائلا ان السنوات المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة لروسيا.

وقال ان "رخاء روسيا ورخاء مواطنينا يجب ان يكونا اساس كل شيء، وفي هذا القطاع يجب ان نحقق اختراقا".

ودعا الى تعزيز استخدام التكنولوجيا في البلاد من اجل تحسين مستوى معيشة الروس والاقتصاد.

وقال ان "التاخر في مجال التكنولوجيا يشكل ابرز تهديد وهو عدونا الاول" مضيفا "من اجل المضي قدما والتطور بدينامية، يجب ان نوسع نطاق الحريات في كل المجالات".