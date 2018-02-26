مكافحة الفساد: إحالة مسئولين حاليين بإدارة أحد الأندية الرياضية إلى النيابة

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الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 12:28 26/02/2018 حدث بتاريخ: 12:28 26/02/2018

صرح الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر أن الهيئة قد أحالت في وقت سابق بلاغاً إلى النائب العام يُعد الأول من نوعه، حيث تتمثل واقعة البلاغ في تعمد مسئول بإدارة أحد الأندية إعاقة عمل الهيئة والامتناع دون مبرر قانوني تزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات وكان ذلك بمناسبة قيام الهيئة بالتحقيق وجمع الاستدلالات في بلاغ مقدم للهيئة ضد بعض المسئولين بهذا النادي.

كما نوه د. محمد بوزبر إلى أن الهيئة بصدد إحالة واقعة البلاغ الأصلي المقدم ضد بعض المسئولين بإدارة النادي ومن بينهم المسئول المحال إلى النيابة بتهمة إعاقة عمل الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة بعد تلقيها البلاغ المشار إليه وإعمال شئونها وإجراءاتها فيه توافرت لديها الدلائل والشبهات الكافية على وقوع إعتداء على المال العام من قبل المبلغ ضدهم.

وإختتم الأمين العام المساعد لكشف الفساد بنزاهة تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة عاقدة العزم على التصدي بكل قوة لكافة محاولات الوقوف أمام عملها أو إعاقته أو الامتناع عن تزويدها بما تطلبه من بيانات أو مستندات أو عدم التعاون مع موظفي الهيئة المخولين بأعمال الضبط، مشيراً إلى أن الهيئة قد قامت في وقت سابق بمخاطبة مجلس الوزراء التنبيه على كافة وزارات وإدارات الدولة ومؤسساتها نحو ضرورة التعاون مع الهيئة وتلبية كافة متطلباتها المتعلقة بالتحري وجمع الاستدلالات وإجراء الضبطية الق