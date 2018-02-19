القضاء العراقي يأمر بترحيل الجهادية الفرنسية ميلينا بوغدير إلى بلدها

أخبار الكويت

صورة لمدينة الموصل

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 13:25 19/02/2018 حدث بتاريخ: 13:25 19/02/2018

قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الاثنين ترحيل جهادية فرنسة حكم عليها بالسجن سبعة أشهر بعد إدانتها بدخول العراق "بطريقة غير شرعية"، لكن أطلق سراحها فورا بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها.

وورد قرار الترحيل في نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأوقفت ميلينا بوغدير (27 عاما) في مدينة الموصل بشمال العراق الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وخلال جلسة الحكم، ردت ميلينا التي كانت ترتدي عباءة سوداء مع سترة رمادية وحجابا بنفسجيا، على سؤال من رئيس المحكمة قائلة أنها دخلت العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2015 من سوريا التي أمضت فيها أربعة أيام.

وأضافت وهي تحمل طفلها، أنها جاءت مع زوجها واسمه ماكسيمليان، وكان طباخا وقتل.