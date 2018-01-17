النائب هايف: تجنيد المرأة الكويتية او فتح باب التطوع لها سيتبعها استجواب ناصر الصباح

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 21:15 17/01/2018 حدث بتاريخ: 21:15 17/01/2018

أعلن النائب محمد هايف استجواب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر للصباح اذا فتح باب التطوع للمرأة الكويتية كعسكرية.

وقال هايف في تغريدة له على تويتر "‏هويتنا خط أحمر ولن نقبل بتغريب المجتمع فالمرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية".

وأضاف "لقد سمح لها في نطاق ضيق مراعاة لخصوصيتها كمسلمة، كتفتش النساء في المنافذ وسجن النساء والأماكن التي يرتادها النساء وليس تجنيدها أو فتح باب التطوع لها كعسكرية".