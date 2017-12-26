الجريدة/ "الخارجية" البريطانية تصادق على تسليم الرجعان للكويت

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 23:43 26/12/2017 حدث بتاريخ: 23:43 26/12/2017

كشفت مصادر رسمية مطلعة أن وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية وقّع الحكم القضائي الخاص بتسليم الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الموجود في المملكة المتحدة، إلى الكويت، والمطلوب فيها على ذمة قضايا اختلاس أموال المؤسسة، والإضرار بالأموال العامة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن قرار الوزير البريطاني يأتي تنفيذاً للحكم القضائي الذي استند إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها النيابة الكويتية مع نظيرتها البريطانية لتسليم الرجعان، موضحة أن التسليم سيكون في مطلع فبراير المقبل وفقاً للقانون البريطاني، الذي يقرره بعد شهر من توقيع الوزير.

وعن إمكانية طعن الرجعان على القرار، أكدت المصادر أن «تسليمه للكويت جاء بحكم قضائي استوفى الردود على كل مبرراته برفض التسليم، وبعد موافقة الوزير البريطاني لتنفيذه»، قاطعة بأن الأمر بات مسألة وقت.