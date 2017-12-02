هزة أرضية خفيفة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

أخبار الكويت

السلطات الكورية الجنوبية ترصد عبر الشاشات الهزات الأرضية في مركز ادارة الارصاد الجوية في سيول في 3 سبتمبر 2017

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 15:49 02/12/2017 حدث بتاريخ: 15:50 02/12/2017

وقعت هزة أرضية بلغت شدتها 2,5 درجات السبت قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، وهي الرابعة من هذا النوع بعد التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ في 3 أيلول/سبتمبر، حسب ما ذكر مسؤولون من كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية عبر موقعها الالكتروني أن الزلزال وقع على بعد 2,7 كلم باتجاه شمال شرق موقع التجارب النووية وتحدثت عن "هزة أرضية طبيعية"، لكنها "قد تكون ناتجة عن التجربة النووية السادسة".

وتسببت هذه التجرية النووية الأقوى التي أجرتها بيونغ يانغ في 3 أيلول/سبتمبر، بزلزال اصطناعي بلغت قوته 6,3 درجات في الموقع.

وأفاد الموقع الالكتروني المتخصص "38 نورث" أن الزلزال قد يكون من تبعات التجربة النووية التي تتسبب بوقوع زلازل في جوف الجبل.