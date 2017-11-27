فيلم "كوكو" يتصدر شباك التذاكر في عطلة عيد الشكر

أخبار الكويت

طاقم عمل فلم كوكو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 11:40 27/11/2017 حدث بتاريخ: 11:40 27/11/2017

تصدر فيلم "كوكو" للرسوم المتحركة من انتاج "ديزني" شباك التذاكر في عطلة نهاية اسبوع عيد الشكر في الولايات المتحدة على ما اظهرت ارقام موقتة لشركة "اكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويروي الفيلم قصة طفل مكسيكي في الثانية عشرة يدعى ميغيل يطمح الى ان يصبح موسيقيا الا انه يواجه حظرا على الموسيقي في عائلته يعود لاجيال عدة. وقد حقق عائدات قدرها 49 مليون دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع التي امتدت على ثلاثة ايام.

ونال "كوكو" الذي يأخذ بطله في رحلة الى بلد الاموات حيث يحاول اكتشاف اسرار عائلته استحسان النقاد والجمهور. واتى في المرتبة الثانية فيلم "جاستس ليغ" الذي يجمع بين ابطال خارقين عدة بينهم باتمان (بن افليك) وووندر وومان (غال جادوت) واكوامان (جايسن موموا) وسايبورغ (راي فشر) و فلاش (إزرا ميلر) حاصدا 40,7 مليون دولار ليصل مجموعه الى 171,5 مليونا في غضون اسبوعين. وهو اداء غير موفق لهذا الانتاج الضخم الذي كلف 250 مليون دولار بحسب تقديرات الصحف.

اما فيلم "ووندر" الذي يروي معاناة طفل مصاب بتشوه خلقي في وجهه عند دخوله المدرسة فحل في المرتبة الثالثة. ونال هذا العمل من بطولة جوليا روبرتس وأوين ويلسون وجايكوب تريمبلاي 22,3 مليون دولار في اسبوعه الثاني.

وتراجع فيلم "ثور: راغناروك" إلى المرتبة الرابعة مع 16,8 مليون دولار ليصبح مجموع ايرادات هذا الفيلم وهو الثالث ضمن سلسلة مغامرات إله البرق والرعد في الميثولوجيا الاسكندينافية، 277,5 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا. ويؤدي دور البطولة فيه الممثل الاسترالي كريس همسوورث.

وأعقبه في المرتبة الخامسة فيلم "داديز هوم 2" الكوميدي مع مارك والبرغ وويل فيريل مع 13,25 مليون دولار ليصل مجموعه الى 72,7 مليونا.

واحتل المرتبة السادسة فيلم "موردر اون ذي اوريينت اكسبرس" وهو الاقتباس الجديد لرواية اغاتا كريستي البوليسية، اذ نال 13 مليونا ليصل مجموعه الى 74,2 مليونا في غضون ثلاثة اسابيع.

وحل سابعا فيلم "ذي ستار" حاصدا ايرادات قدرها 6,9 ملايين دولار ليرتفع مجموعه الى 22 مليونا في غضون اسبوعين.

وفي المرتبة الثامنة حل فيلم "ايه باد مامز كريسمس" وهو عمل كوميدي من أجواء عيد الميلاد، بتراجع مركز واحد عن الأسبوع الفائت. وقد حصد خمسة ملايين دولار (59,75 مليونا في اربعة أسابيع).

وحل تاسعا فيلم "رومان ج. اسرائيل اسك." مع 4,5 ملايين دولار.

أما المرتبة العاشرة فقد احتلها فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد ايبينغ، ميزوري" حاصدا ايرادات قدرها 4,4 ملايين دولار (7,6 مليونا في ثلاثة اسابيع).