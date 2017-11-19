روبينيو يتحدث عن زلاتان "المتعجرف" والمعركة مع غاتوزو

أخبار الكويت

كتب بواسطة: %s دويتشة فيله المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 22:15 19/11/2017 حدث بتاريخ: 22:15 19/11/2017

قبل أن يعود المهاجم البرازيلي روبينيو (33 عاما) إلى بلاده من بوابة أتلتيكو مينيرو، خاض تجارب احتراف في ريال مدريد ومانشتسر سيتي وايه سي ميلان وغوانغزو الصيني. وكانت فترته في ميلان هي الأطول حيث بقي بالنادي الإيطالي لخمس سنوات.

وحول مسيرته الاحترافية نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية حوارا معه هذا الأسبوع. وحكى فيه عن مواقف لا تنسى مع زميله في ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وقال حسبما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني: "جاء زلاتان وحكى لي أنه أقنع المسؤولين في ميلان لكي يتعاقدوا معي وقال لي أنت هنا بسببي".

وعما إذا كان روبينيو يَعْتَبر زلاتان إبراهيموفيتش شخصاً متعجرفاً، قال لاعب أتلتيكو مينيرو الحالي: "نعم، لكن (عجرفته) بطريقة جذابة" وأضاف روبينيو عن زميله السابق "إنه بالنسبة لي يجسد تماما ما يجب أن يكون عليه المهاجم: رجل استعراض وشخص لا يقبل سوى الفوز".

ومن الطرائف الأخرى لذكرياته مع إبراهيموفيتش قال روبينيو، الذي خاض مع منتخب البرازيل 100 مباراة دولية: "خلال التدريبات ذات مرة استفز (زلاتان) جنارو غاتوزو إلى معركة على طريقة لعبة الفنون القتالية اليابانية جوجوتسو". وأضاف اللاعب البرازيلي: "في جهة كان هناك هذا المحارب الغاضب (غاتوزو) وفي المقابل زلاتان، الرجل الذي كأن لديه الحزام الأسود (أعلى مستوى)".

وعند سؤاله عن الفائز في هذه المعركة أجاب روبينيو: "زلاتان. زلاتان يكسب دائما".