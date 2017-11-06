بوتشيمون طليق في بلجيكا يندد بممارسات مدريد

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رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 14:35 06/11/2017 حدث بتاريخ: 14:36 06/11/2017

ندد رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون الاثنين بعدما حكم القضاء البلجيكي بإطلاق سراحه المشروط، بالسلطات الإسبانية لاعتقالها أعضاء في حكومته السابقة "بعيدا عن الممارسات الديموقراطية".

وكتب بوتشيمون صباح الاثنين باللغة الكاتالونية على تويتر "حر وبدون كفالة"، في أول تصريح يدلي به منذ أن ابلغه القضاء البلجيكي الأحد بمذكرة التوقيف الصادرة عن مدريد بحقه.

وأضاف "نتوجه بأفكارنا إلى الزملاء الذين سجنتهم ظلما دولة بعيدة عن الممارسات الديموقراطية"، معلقا على قيام إسبانيا بتوجيه التهمة إلى أعضاء سابقين آخرين في حكومته المقالة واعتقالهم.

وحكم قاضي تحقيق بلجيكي مساء الاثنين بإطلاق السراح المشروط لبوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين بعد جلسات استماع استمرت طوال النهار، آخذا بذلك بتوصية النيابة العامة، رغم استهدافهم بمذكرة التوقيف الأوروبية.

ويحظر على بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الذين لجأوا إلى بلجيكا قبل أسبوع، مغادرة الأراضي البلجيكية ويتحتم عليهم البقاء في عنوان ثابت والمثول "بانفسهم" عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة.

وغادر بوتشيمون مقر النيابة العامة قرابة الساعة 23,45 (22,45 ت غ)، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.

وبقرار قاضي التحقيق هذا، اصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الاوروبية من صلاحية هيئة قضائية اخرى هي غرفة المذاكرة التي عليها البت بالمسألة خلال 15 يوما.

وأصدرت قاضية تحقيق إسبانية مذكرات التوقيف بحق بوتشيمون ومستشاريه بتهم " التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة وعصيان السلطة" بعد أسبوع على إعلان "جمهورية كاتالونيا" في خطوة لم تتحقق وردت عليها مدريد بفرض وصايتها على منطقة الحكم الذاتي.

وقام المسؤولون الكاتالونيون بتسليم أنفسهم إلى مقر الشرطة الفدرالية الأحد بعيد الساعة 9,00 (8,00 ت غ)، وكان أمام القاضي مهلة 24 ساعة للبت ما بين إصدار مذكرة توقيف ترسل المطلوبين الخمسة إلى السجن، وإطلاق سراحهم سواء بشروط أو بكفالة.

وأوضح مساعد مدعي عام الملك والمتحدث باسم النيابة العامة في بروكسل جيل ديجيميب خلال مؤتمر صحافي "كنا على اتصال منتظم مع محامي الأشخاص الخمسة، واتفقنا على لقاء في مركز الشرطة".

وأضاف "حضروا في الموعد".

وبعد أكثر من شهر على الاستفتاء حول مستقبل كاتالونيا الذي حظر في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تبلغ المسؤولون السابقون رسميا بمذكرات التوقيف التي تمكنوا من مراجعتها مع محاميهم.

وكان بوتشيمون كتب السبت على تويتر "نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي".

ومع ان الهدف من مذكرات التوقيف الاوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ آلية قضائية طويلة إذ سبق أن أعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على التصدي للمذكرة.

وكان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون ار تي بي اف البلجيكي العام "سألجأ إلى القضاء، لكن القضاء الحقيقي" معتبرا أنه لا يوجد ضمانات في مدريد "لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الافلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية في اسبانيا".

وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الاوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.

لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون الى اقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة اشهر، على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان.

واوضحت رئيسة معهد الدراسات الاوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ ان "السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر مثبتة وجدية على مستوى الحقوق الاساسية عند تسليمه الى اسبانيا، واذا اعتبرت ان الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي".

لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وكالة فرانس برس.

وطلب القضاء الاسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.

وبإمكان محامي بوتشيمون بول بيكارت التذرع بخطر الإساءة إلى حقوق موكله الأساسية، ولا سيما خطر عدم حصوله على محاكمة عادلة.

واعلن بوتشيمون من بروكسل أنه "مستعد" للترشح في الانتخابات المحلية المقررة في 21 كانون الأول/ديسمبر في كاتالونيا، وهو ما زال يعتبر أنه يترأس "الحكومة الشرعية" في كاتالونيا. وتلقى الأحد دعم حزبه "الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني".

ويشدد الحزب على أن أن تترشح الأحزاب الانفصالية ضمن ائتلاف، لكن تحفظات حليفه السابق وخصمه "يسار كاتالونيا الجمهوري" تجعل هذا الاحتمال مستبعدا. وتنتهي المهلة لتشكيل الائتلافات الثلاثاء في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما الأحد أن الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني وحده سيتراجع في صناديق الاقتراع في 21 كانون الأول/ديسمبر، في حين أن "يسار كاتالونيا الجمهوري" سيصبح الحزب الأول في الإقليم.

وفي ضوء التراجع المتوقع لـ"الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني" وحزب "الوحدة الشعبية" اليساري المتطرف الصغير، فإن الانفصاليين سيخسرون الغالبية المطلقة في البرلمان.