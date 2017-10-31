"سبايس اكس" تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا كوريا جنوبيا للاتصالات

أخبار الكويت

سبايس اكس

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: أخبار الكويت نشر بتاريخ: 18:19 31/10/2017 حدث بتاريخ: 18:19 31/10/2017

اطلقت شركة "سبايس اكس" الاميركية بنجاح الاثنين قمرا اصطناعيا كوريا جنوبيا للاتصالات بواسطة الصاروخ "فالكون 9" على ما اظهرت مشاهد مباشرة لعملية الاطلاق. وانطلق "فالكون 9" من منصة "39 ايه" في مركز كينيدي الفضائي قرب كاب كانافيرال في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

ووضع القمر "كورياسات 5ايه" البالغ وزنه 3,5 اطنان، في مدار ثابت بعد 36 دقيقة تقريبا على عملية الاطلاق على ما اكدت "سبايس اكس".

والقمر الاصطناعي موجه لتوسيع تغطية الاتصالات والتلفزيون في منطقة الخليج والمحيط الهندي فضلا عن جنوب بحر الصين وشرقه.

وهو ثالث قمر اصطناعي تطلقه "سبايس اكس" منذ مطلع الشهر.

وبعد عشر دقائق على الاقلاع عاد الطابق الاول من "فالكون 9" الى الغلاف الجوي وحط بهدوء وعموديا على منصة في المحيط الاطلسي قبالة سواحل فلوريدا على ما اكد معلق "سبايس اكس". وهي العملية التاسعة عشرة الناجحة من هذا النوع.

ومن خلال إعادة استخدام الطابق الاول من الصاروخ يهدف رئيس "سبايس اكس" ايلون ماسك الى خفض كلفة عمليات الاطلاق وجعل الرحلات الى الفضاء أرخص على المدى الطويل.

وسبق لشركة "سبايس اكس" ان اعادت استخدام طابق اول لصاروخ في اطلاق المركبة غير المأهولة "دراغون" الى محطة الفضاء الدولية.

وتنوي الشركة ومقرها في كاليفورنيا ان تقوم بالشيء نفسه في المهمة المقبلة لتزويد المحطة الدولية بالمؤن والمقررة في مطلع كانون الاول/ديسمبر.