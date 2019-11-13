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فريق بايدن الانتقالي: بعض مسؤولي وزارة الدفاع لا يبدون التعاون
02
أمريكا تدرج شركات صينية إلى القائمة السوداء
03
ماكرون يؤكد أنه بحال "جيدة" لكن نشاطه بطيء
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الأمم المتحدة: "السفن غير المرصودة" سبب انخفاض الأعداد المسجلة لوفيات المهاجرين
05
مقاتلون مدعومون من تركيا يشتبكون مع قوات كردية بشمال سوريا
06
الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات دولار لتمويل عملياته العسكرية الخارجية
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قطر تدشن رابع استادات كأس العالم اليوم
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فريق بايدن الانتقالي: بعض مسؤولي وزارة الدفاع لا يبدون التعاون
قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب ج...
أمريكا تدرج شركات صينية إلى القائمة السوداء
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر م...