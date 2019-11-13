العالم

اقتصاد

العالم

العالم

العالم

العالم

رياضة

.
.
01
العالم

فريق بايدن الانتقالي: بعض مسؤولي وزارة الدفاع لا يبدون التعاون

02
اقتصاد

أمريكا تدرج شركات صينية إلى القائمة السوداء

03
العالم

ماكرون يؤكد أنه بحال "جيدة" لكن نشاطه بطيء

04
العالم

الأمم المتحدة: "السفن غير المرصودة" سبب انخفاض الأعداد المسجلة لوفيات المهاجرين

05
العالم

مقاتلون مدعومون من تركيا يشتبكون مع قوات كردية بشمال سوريا

06
العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات دولار لتمويل عملياته العسكرية الخارجية

07
رياضة

قطر تدشن رابع استادات كأس العالم اليوم

أهم الأخبار

العالم115

قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب ج...

اقتصاد126

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر م...

العالم116

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن الخميس إصا...

العالم131

قال مسؤولون في وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم...

العالم110

شن مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا هجمات اليوم الجمعة ع...

العالم121

توصل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى اتفاق...

رياضة155

تدشن قطر، البلد الذي يستضيف نهائيات كأس العالم لكرة الق...

العالم126

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتع...

الكويت136

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 242 شخصا م...

العالم210

أفاد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية، بأن الرئيس الروسي...

كل الأخبار