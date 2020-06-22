النفط ينخفض ومخاوف الطلب تطغي على شح الإمدادات

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 12:24 22/06/2020 حدث بتاريخ: 12:24 22/06/2020

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

ونزل خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 42.03 دولار بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش، بينما سجل الخام الأمريكي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازي 0.4 بالمئة.

وارتفع العقدان نحو تسعة بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي كندا والولايات المتحدة، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة لمستوى قياسي الأسبوع الماضي حتى فيما شجع ارتفاع أسعار النفط بعض المنتجين لاستئناف عمليات الحفر.

ولم تقرر مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها بما في ذلك روسيا، تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 9.7 مليون برميل يوميا للشهر الرابع في أغسطس آب.

وتعهدت العراق و قازاخستان بتحسين نسبة الامتثال للتخفيضات خلال اجتماع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس.

ولقيت أسعار النفط دعما من تعافي الطلب على الوقود عالميا مع استئناف الدول في أنحاء العالم النشاط الاقتصادي. وكان النفط قد سجل هبوطا حادا في شهري أبريل نيسان ومايو أيار خلال توقف الانشطة بسبب فيروس كورونا.

لكن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن قفزة قياسية في الإصابات في العالم أمس الأحد مضيفة أنه جرى تسجيل أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.