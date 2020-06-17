أوبك تتوقع تعافيا تدريجيا لطلب النفط في النصف/2 من العام

أوبك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 16:33 17/06/2020 حدث بتاريخ: 16:34 17/06/2020

توقعت أوبك اليوم الأربعاء تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجين آخرين تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى.

وقالت أوبك في التقرير "من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020".

ولم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب على النفط في 2020 في التقرير.