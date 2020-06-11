الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع بفعل توقعات قاتمة من مجلس الاحتياطي

صورة أرشيفية لـ "الذهب"

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:04 11/06/2020 حدث بتاريخ: 21:05 11/06/2020

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مدعومة بتوقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والتزام منه بمواصلة ضخ الدعم، في حين تراجعت أسواق الأسهم بفعل المخاوف من موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1740.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو حزيران عند 1742.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8 بالمئة إلى 1751.20 دولار.

وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، ”حتى إذا بدأت الأوضاع تتحسن، لا نتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة على الإطلاق، لذا سنكون في بيئة أسعار فائدة بالغة التدني للمستقبل المنظور، وهذا إيجابي للذهب.“

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، مع توقع مجلس الاحتياطي أن ينكمش الاقتصاد 6.5 بالمئة في 2020 وأن يبلغ معدل البطالة 9.3 بالمئة في نهاية السنة.

كان السعر الفوري للذهب ارتفع 1.3 بالمئة يوم الأربعاء، في أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية خلال أكثر من شهر، مع قول مجلس الاحتياطي إن أمام التعافي من الركود الناتج عن فيروس كورونا ”طريقا طويلة“ وإن من الضروري إبقاء سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر لنهاية 2022 على الأقل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.06 دولار للأوقية، بعد صعودها 3.8 بالمئة يوم الأربعاء.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 1945.30 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 833.22 دولار.