الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى #ألمانيا بعد توقف دام أكثر من شهرين

الخطوط الجوية التركية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:09 11/06/2020 حدث بتاريخ: 13:09 11/06/2020

استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الدولية اليوم الخميس بعد توقف دام أكثر من شهرين في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أولى الرحلات الدولية للشركة انطلقت صباح اليوم من اسطنبول إلى لندن وإلى مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وأضاف أن جدول طيران شركة "أناضول جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية شمل رحلات من أنقرة واسطنبول إلى برلين وفرانكفورت.

يذكر أن تركيا أوقف رسميا الحركة الجوية إلى ألمانيا في يوم 21 آذار/مارس الماضي. ولكن كان هناك رحلات تجارية خاصة على المدى القصير في تلك الفترة البينية، للألمان الذين كانوا عالقين في تركيا.