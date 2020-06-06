بنكان مصريان يجمعان أكثر من 10 مليارات دولار من شهادات مرتفعة العائد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 15:28 06/06/2020 حدث بتاريخ: 15:31 06/06/2020

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر يوم السبت أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس آذار بلغت 171 مليار جنيه (10.5 مليار دولار).

ويبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس آذار لأجل عام واحد، 15 بالمئة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري قوله إن البنك جمع نحو 122 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 49 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.