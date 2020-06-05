النفط يرتفع 5% بدعم انخفاض البطالة الأمريكية واجتماع أوبك+

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 19:37 05/06/2020 حدث بتاريخ: 20:04 05/06/2020

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد تراجع غير متوقع لمعدل البطالة بالولايات المتحدة في مايو أيار وقرار أوبك تقديم موعد مناقشات بشأن مد أجل تخفيضات إنتاج قياسية إلى غد السبت.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.7 دولار، أي ما يعادل 5.2 بالمئة، إلى 42.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار، أو 4.4 بالمئة، إلى 39.02 دولار للبرميل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض مفاجئ لمعدل البطالة إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل نيسان.

ربح برنت 17 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا. وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل نيسان. وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 بالمئة.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.