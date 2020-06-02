مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 21:12 02/06/2020 حدث بتاريخ: 21:22 02/06/2020

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة للشحن في الفترة بين العاشر والخامس والعشرين من يوليو تموز.

وهذه هي المناقصة الثالثة خلال موسم الحصاد في مصر هذا العام، في تحول عن الممارسة المعتادة في البلاد بعدم شراء الحبوب المستوردة أثناء موسم المشتريات المحلية.

وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطات على تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي أعقاب ذلك قالت وزارة التموين إنها تخطط لشراء 800 ألف طن من القمح المستورد، اشترت منه حتى الآن 480 ألف طن.

وجرى عرض القمح الأوكراني بأقل سعر، لكن تجارا قالوا إن فترة الشحن قد يكون من الصعب تلبيتها بسبب عدم اليقين بشأن تأثير الطقس الجاف الذي شهدته منطقة البحر الأسود مؤخرا.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها ستدفع ثمن القمح بخطابات ائتمان ”عند الإطلاع“، وهو ما يضمن دفعا فوريا عند استلام وثائق الشحنات، بدلا من الدفع المؤجل لمدة 180 يوما.

تغطية صحفية مها الدهان من دبي ونادين عوض الله من القاهرة ومايكل هوجان من هامبروج - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي