النفط يرتفع ليوم رابع بفعل مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب

مصفاة نفط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 10:38 19/05/2020 حدث بتاريخ: 10:38 19/05/2020

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 25 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من ابريل نيسان.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1.4 بالمئة مسجلا 32.25 دولار للبرميل. كان السعر ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس آذار.

يحل أجل عقد يونيو حزيران لخام غرب تكساس اليوم، لكن ما من مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر عشية حلول أجل عقد مايو أيار وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.

تدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.

وخفضت أوبك+ صادراتها النفطية بشدة في النصف الأول من مايو أيار، وفقا لشركات ترصد الشحنات، مما ينبئ ببداية قوية للامتثال إلى اتفاق خفض الإنتاج الجديد.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان للأوراق المالية "معنويات المستثمرين تحسنت إذ يبدو أن أوبك+ تقلص الإنتاج كما وعدوا هذا الشهر، مع مزيد من التخفيضات الطوعية المتوقعة في يونيو حزيران."

وأضاف "في نفس الوقت، ثمة تفاؤل متزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة العالمية (بسبب فيروس كورونا) سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب."