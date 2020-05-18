الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أكثر من 7 أعوام مع تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة

صورة أرشيفية لـ "الذهب"

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 2:39 19/05/2020 حدث بتاريخ: 23:17 18/05/2020

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات مع تسجيل أسواق الأسهم والنفط مكاسب قوية بدعم من تفاؤل يحيط بتجربة لقاح محتمل لكوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1764.55 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 .

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1634.40 دولار للأوقية.

وقال محللون إن اتجاه الذهب يبقى نحو الصعود لأنه ما زالت توجد أسباب كثيرة لشراء المعدن الأصفر.

وسجل الذهب مكاسب بحوالي 15 في المئة هذا العام مع قيام بنوك مركزية حول العالم بإجراء جولة من التخفيضات في أسعار الفائدة واتخاذ إجراءات تحفيزية أخرى لتقييد الأضرار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 .

ومما يعكس شهية المستثمرين، ارتفعت الحيازات في أكبر صناديق للمؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة تراجعا في أبريل نيسان مع استمرار تضرر سوق العمالة في أكبر اقتصاد في العالم من تفشي فيروس كورونا.

وانزلقت اليابان أيضا إلى ركود اقتصادي في الربع الأول من العام.

وتراقب الأسواق في قلق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 4.6 بالمئة إلى 1988.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مكاسب بلغت أكثر من 9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاتين 2 بالمئة إلى 813.91 دولار للأوقية بينما صعدت الفضة 2.9 إلى 17.10 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدنان كلاهما أعلى مستوياتهما في شهرين.