اليورو يقفز أمام الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بدعم من مقترح فرنسي-ألماني

أوراق نقدية فئة 200 يورو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 23:10 18/05/2020 حدث بتاريخ: 23:02 18/05/2020

قفز اليورو الأوروبي يوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى انشاء صندوق للانتعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية عند 1.09225 دولار وارتفع 1.3 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ أوائل مارس آذار، مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد منذ أبريل نيسان 2017 .

ويسعى الإتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة مهمة للأمام، إلى تجاوز المأزق بشأن الدين المشترك لمنطقة اليورو وأن يكون خطة أولية لإتفاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي.