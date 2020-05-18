هواوي تتوقع تأثيرا على أعمالها بسبب تحرك أمريكا لقطع إمدادات الرقائق

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دولية نشر بتاريخ: 13:03 18/05/2020 حدث بتاريخ: 13:12 18/05/2020

قالت هواوي تكنولوجيز اليوم الاثنين إنه لن يكون هناك مفر من تأثر أعمالها بسبب التحرك الأمريكي الأحدث لتقييد مبيعات الرقائق لعملاق التكنولوجيا الصيني لكن الشركة أضافت أنها واثقة في أنها ستجد حلولا قريبا.

وتلك التصريحات هي الرد الرسمي الأول للشركة بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إجراءات جديدة لمحاولة وقف إمدادات الرقائق العالمية لهواوي تكنولوجيز.

والقواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة توسع سلطات الولايات المتحدة لتشمل طلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنعة في الخارج بتكنولوجيا أمريكية لهواوي، بما يزيد على نحو كبير من نطاق قدرتها على وقف الصادرات لثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم.

وقال الرئيس المناوب للشركة قو بينغ في قمة المحللين السنوية لهواوي إن الشركة ملتزمة بالامتثال للقواعد الأمريكية وزادت بشكل كبير من الأبحاث والتطوير والمخزون للاستجابة للضغوط الأمريكية.